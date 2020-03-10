تراجع لوزارة التربية عن قرارها حول المدارس الخاصة

أحتج عدد كبير من معلمي المدراس الخاصة بسبب حرمانهم من المشاركة في امتحانات الشهادة، وقالوا أن نسبة عدد المعلمين بالخاص أكبر من نسبة معلمي المدارس الحكومية، وأبدى عدد من الأساتدة بالخاصة إستغرابهم لتغيير الوزارة لقرارها القاضي بعدم مشاركة معلميها ثم القبول بمشاركتهم مع تزامن مؤتمر صحفي للمدارس الخاصة لمناقشة تلك الاشكالية. وقال عدد من المعلمين إن الوزارة ظهرت مرتبكة في تلك القرارات.

على صعيد آخر قال عدد من منسوبي اتحاد المدارس الخاصة والمؤسسين لها بولاية الخرطوم في تعميم صحفي بحسب صحيفة الدار، انهم مستغربون جداً لمدير التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الذين قالوا انه كان من خيرة المعلمين بالمدارس الخصاة والمدافعين عن حقوقها، حيث عمل بها ردخاً من الزمان الا انه عندما جلس على كرسي الادارة بوزارة التربية والتعليم لم يقدم لها شيئاً وقالوا انه تنكر لها وتحول عنها 180 درجة وظل يقدم مردوداً سلبياً تجاه مدارسهم.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)