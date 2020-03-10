اتفاق لضمان وصول الخبز للمواطنين بالفاشر

اتفقت اللجنة الاقتصادية للسلع الاستراتيجية بولاية شمال دارفور مع آلية توزيع الدقيق بمحلية الفاشر وأصحاب المخابز، اتفقتا على ضرورة العمل على توفير الخبز للمواطنين وفق المعايير والمواصفات المطلوبة.

وانعقد أمس بمقر المحلية بالفاشر اجتماع اللجنة الاقتصادية للسلع الاستراتيجية بالولاية وآلية توزيع الدقيق المدعوم بمحلية الفاشر مع أصحاب المخابز ومدير إدارة التجارة بوزارة المالية، نائب رئيس الآلية بحضور تنسيقية تجمع المهنيين ولجان المقاومة بالمحلية قريب الله القاسم للتفاكر والتشاور في المحاور المتعلقة بإنتاج الخبز على خلفية الزيادة التي طرأت على أسعار الدقيق وفقًا للاتفاق الذي تم بين اللجنة والوكلاء وشركات الدقيق المنتظمة في العمل وذلك في إطار المساعي الرامية لتحقيق الوفرة وضمان استمرارية المنتج.

واستمع الاجتماع إلى تنوير من نائب رئيس اللجنة الاقتصادية حول كميات الدقيق المدعوم المخصص للولاية والذي يقدر بنسبة 4% من الإنتاج القومي للمصانع.

Advertisements

وعزا القاسم تفاقم الأزمة إلى ضعف إنتاج المصانع، والمشاكل الاقتصادية التي تأثرت بها مدخلات الإنتاج.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الترتيبات الخاصة بلجنة التسيير لأصحاب المخابز.

وبحسب صحيفة السوداني ، أكد أصحاب المخابز التزامهم بالعمل من أجل توفير الخبز للمواطنين وفقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بذلك داعين لمراعاة العدالة نسبة للأوضاع المعيشية للعاملين في مجال صناعة الخبز والارتفاع الذي طرأ على مدخلات الإنتاج وضرورة زيادة حصص الدقيق المقرر للمحلية لتغطية الحاجة الفعلية لمواطن المحلية وإدخال المخابز الجديدة التي اكتملت إجراءاتها للخدمة، فضلا عن تفويض لجنة من أصحاب المخابز للجلوس مع الجهات المختصة لبحث المحاور المتعلقة بإنتاج الخبز والتي من بينها عدالة توزيع الحصص وإجراء التقديرات الخاصة بتكلفة المنتج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )