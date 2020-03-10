ضبط كميات من السكر المستورد

التاريخ: 10-مارس-2020 فى : حوادث 68 مشاهدة تمكنت الاجهزة الشرطية بمحلية عطبرة من مداهمة مخازن بحي المربعات غرب، وضبطت بداخلها كميات كبيرة من السكر المستورد. Advertisements وأكدت مصادر لصحيفة آخر لحظة عن تمكن تيم من الشرطة الامنية بمعاونة جهاز المخابرات من ضبط نحو 1400 جوال سكر زنة “50” كيلو تعاد تعبئتها في جوالات زنة “10و5” كيلو مع التلاعب في مدة الصلاحية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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