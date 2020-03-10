ضبط كميات من السكر المستورد

التاريخ: 10-مارس-2020
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تمكنت الاجهزة الشرطية بمحلية عطبرة من مداهمة مخازن بحي المربعات غرب، وضبطت بداخلها كميات كبيرة من السكر المستورد.
وأكدت مصادر لصحيفة آخر لحظة عن تمكن تيم من الشرطة الامنية بمعاونة جهاز المخابرات من ضبط نحو 1400 جوال سكر زنة “50” كيلو تعاد تعبئتها في جوالات زنة “10و5” كيلو مع التلاعب في مدة الصلاحية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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