مطالب بتعيين مدير عام لهيئة مياه الخرطوم

التاريخ: 10-مارس-2020
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تعهد المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم حاتم علي ابوقرون، بمعالجة قضايا هيئة مياه الولاية والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، مع الجهات ذات الصلة قبل حلول الصيف المقبل.
وقال امس في زيارته الاولى للهيئة ولقائه بمديري الادارات، إن تعاون وتكاتف العاملين يسهمان في معالجة التحديات وازالة معوقات العمل، مؤكدا ضرورة تعيين مدير عام للهيئة ومدير للمشروعات في الوقت الراهن، لدفع عجلة العمل بالهيئة، مطالبا بستخير الطاقات لتوفير مياه نقية للمواطن بالولاية.
وبحسب صحيفة السوداني ، استعرض عدد من مديري الادارات الوضع الراهن للهيئة وتحديات فصل الصيف المقبل ومتطلبات المرحلة، مشيرين لاهمية اتخاذ خطوات عاجلة وعملية لانقاذ مشروعات الصيف المتوقفة، قبل الدخول الفعلي في الصيف.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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