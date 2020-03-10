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جهاز المغتربين يطالب بآلية اقليمية لحماية العمالة بمنطقة الإيقاد

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 10-مارس-2020

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جهاز المغتربين يطالب بآلية اقليمية لحماية العمالة بمنطقة الإيقاد

طالب جهاز السوادانيين بالخارج بإنشاء آلية اقليمية توفر الحماية القانونية والاجتماعية لعمال دول منطقة الإيقاد.

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وشدد الاجتماع المشترك أمس بين الجهاز ووفد منظمة العمل الدولية على ضرورة وضع أطر تنظيمية للتعامل بين المخدمين بالدول المستقبلة للعمالة في منطقة الإيقاد، وبروتوكول حرية الحركة للأشخاص وممارسة المهن بدول الايقاد وتوحيد الحد الادنى للأجور لعمال المنطقة وتعريفهم بحقوقهم .

و كشف أمين الجهاز بالانابة عبد الرحمن سيد أحمد عن تجربة جهاز المغتربين في انشاء الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج وما قامت به من انجازات خلال زياراتها لعدد من الدول ووقوفها على قضايا السودانيين بها، مؤكدا ضرورة انشاء آلية اقليمية توفر الحماية القانونية والاجتماعية لعمال دول منطقة الإيقاد بحسب صحيفة السوداني .  مشيرا إلى ضرورة العمل على تحرير التحويلات البنكية بين دول منطقة الإيقاد والدول المستقبلة للعمالة مع ايجاد عملة موحدة لدول المنطقة وإيجاد شروط عمل موحدة بما يساعد على دعم الاقتصاد بدول الإيقاد .

وناقش الاجتماع تطوير الاتفاقيات الثنائية بين دول الإيقاد والدول المستقبلة للعمالة.

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