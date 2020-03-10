أصحاب اكشاك بيع الصحف يطالبون لجنة تفكيك نظام الانقاذ بحل ادارة المخالفات بشرق النيل

اشتكى عدد من اصحاب اكشاك بيع الصحف بمحلية شرق النيل من كثرة الانذارات التي وجهتها لهم ادارة المخالفات بالمحلية، ومطالبتها لهم بازالة اكشاكهم.

وقالوا في حديثهم لصحيفة المجهر ان مهمة بيع الصحفق اضحتطاردة في ظل المضايقات التي يتعرضون لها منذ سنوات وحتى الآن، وان الدولة يجب ان تحترم اصحاب تلك المهنة نسبة لحاجة المواطنين لشراء الصحف، مما يطلب وجودها في مناطق قريبة من مواقف المواصلات، وان ابعاد الاكشاك الى داخل الاسواق يتسبب في احجام القراء عن شراء الصحفق حال لم يجدوها في اكشاك بالشوارع الرئيسية.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)