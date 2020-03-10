مدير الري بالزراعة : التعديات وراء اختناق الري بأطراف الجزيرة

أكدت وزارة الري والموارد المائية أن عمليات ري المساحات المزروعة في العروة الشتوية شهدت نجاحا غير مسبوق على مر السنوات السابقة.

وكشفت الوزارة عن اكتمال ري أكثر من ٩٨ % من المساحات المزروعة قمحا والبالغة ٥١٨ ألف فدان بزيادة ١١٨ ألف فدان عن المساحة التأشيرية التي حددتها ادارة مشروع الجزيرة بـ ٤٠٠ ألف فدان.

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وشدد مدير ادارة عمليات الري بالوزارة المهندس قسم الله خلف الله على أن حجم المساحات التي شهدت اختناقا في الري قليلة جدا بالمناطق الطرفية للمشروع نتجت عن التعديات الكبيرة على منظمات الري سواء بالقفل أو الفقدان وعدم تطبيق المحددات الفنية، مشيرا لاضطرارهم لاستجلاب شرطة لحماية القناطر الرئيسية بالمشروع.

وبحسب صحيفة السوداني ، نفى بشدة ما نشر حول تأثر ١١٠ ألف فدان، مبينا أن لم ترصد مساحات خرجت تماما من دائرة الانتاج بسبب الري، وقال أن لم تصلهم اية بلاغات من شركات التامين بوجود تلف بسبب العطش، وكشف أن حجم المياه الواردة من خزان سنار بلغت ٣٧.٥ مليون متر مكعب بزيادة اكثر من ٦ ملايين متر مكعب عن حجم المياه المطلوبة، وأرجع قسم الله الاختناقات وانخفاض المناسيب في بعض المناطق لزيادة المساحات المزروعة خارج وداخل الدورة بنحو ١١٨ ألف فدان، بجانب استخدام الطلمبات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )