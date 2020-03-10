قطار السلام والعدالة يصل تندلتي في طريقه الى الجنينة

وصل قطار الحرية والعدالة الى مدينة تندلتي بولاية النيل الابيض في طريقه الى معسكر “كريندنق” بولاية غرب دارفور ويضم القطار عدداً من لجان المقاومة باحياء العاصمة الخرطوم.
وقال عضو اللجنة الاعلامية انور يمني ان القطار وصل تندلتي وحظى باستقبال شعبي كبير قبل ان يواصل رحلته مشيرا الى الرحلة تعتبر تدشينا لرحلات القطارات الى مدينة نيالا بعد توقفها منذ 2003.
وقال عضو اللجنة العليا لادارة ازمة غرب دارفور، حاتم عبد الله الفاضل بحسب صحيفة المجهر، ان القافلة تحوي مواد غذائية وادوية واطباء عموميين بجانب خبراء تثقيف وتوعية من القانونيين والمرشدين النفسانيين بالاضافة الى تشكيليين ورياضيين.
واكد ان القافلة ستستمر لمدة اسبوع بالولاية يقام خلالها مناشط متعددة وزيارات ايواء لمناطق النازحين ولقاءات مع المجتمع المدني واوضح ان مكونات الشعب السوداني سيرت خلال الفترة الماضية “130” قافلة الى الولاية بمشاركة كل قطاعات الشعب السوداني واكد انو عربي ان اللجنة العليا لمعالجة ازمة الجنينة قامت بنقل وعلاج الجرحى بالتعاون مع شركات “تاركو” و”بدر” للطيران حيث تبرعوا بـ “75” تذكرة سفر مجاناً.
الخرطوم\ك (أخبار الخليج 365)
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