يسرا الباشا تكشف عن حقيقة المهرجان النسوي لرقيص العروس

كشفت الكوتش يسرا الباشا التي عملت على إقامة اول مهرجان نسوي لرقيص العروس بصالة سبارك ستي الشهر المنصرم ، ووجد المهرجان إقبالا كبيرا من قبل النساء بأعمارهن المختلفة.

وقالت يسرا إن الهدف من المهرجان اعادة إحياء عادات وتقاليد متعارف عليها بشكل مبتكر وحديث بحسب صحيفة السوداني .

ونفت الباشا ما تداوله البعض عن الاختلاط من الجنسين الذي شهده المهرجان، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.