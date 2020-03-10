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عاجل:تقدم في التحقيقات لكشف ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مع مراقبة عدد من المشتبه بهم

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 10-مارس-2020

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عاجل:تقدم في التحقيقات لكشف ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مع مراقبة عدد من المشتبه بهم

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مصادر أمنية سودانية لسكاي نيوز : تقدم في التحقيقات لكشف ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مع مراقبة عدد من المشتبه بهم.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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