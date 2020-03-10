المحكمة تتهم سيدة بادارة منزلها لتجارة الحشيش جنوب الخرطوم

حررت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال امس، برئاسة مولانا المعز بابكر الجزولي، ورقة اتهام لسيدة بادارة منزلها لتجارة الحشيش والحبوب المخدرة، ورد ممثل دفاع المتهمة حول التهم التي نسبت الى موكلته بانها غير مذنبة وخط الدفاع الانكار التام وليس لديهم شهود دفاع عن ذلك.

وكانت المحكمة قد استجوبت التهمة ونفت علاقتها بالمعروضات مؤكداً انها لم تشاهد المعروضات الا في القسم.

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وحسب قضية الاتهام فان المتهمة تم توقيفها على خلفية معلومة توفرت لديهم من احد المصادر الموثوقة بحسب صحيفة المجهر تفيد بوجود منزل لتعاطي المخدرات بضاحية مايو جنوب الخرطوم، وبامر تفتيش تمت مداهمة المنزل، ونوه الشاهد الى انه عند المداهمة ضبطوا مجموعة شبان يتعاطون الحشيش لافتا الى انهم وجدوا المتهمة تقوم باعداد القهوة وبجوارها جردل وعند تفتيشه وجد بداخله رأس حشيش وعند تفتيش خزانة المتهمة عثر على “550” حبة ترامادول المخدرة،؟ وتم القبض على المتهمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)