تأجيل محاكمة نظامي قتل عنصر عصابة متفلتة

التاريخ: 10-مارس-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة أرجات محكمة النصر محاكمة نظامي متهم بقتل احد منسوبي العصابات المتفلتة في منطقة انقولا جنوب، نسبة لغياب احد شهود الاتهام. Advertisements وحسب قضية الاتهام فان النظامي كان برفقة زميله يستقلان ركشة عندما حاول متفلتون نهب فتاة استنجدت بالنظامي، وهاجم المتفلتون بحسب صحيفة المجهر، الركشة بالاسلحة البيضاء، وحاول النظامي تفريقهم الامر الذي دعاه لاطلاق اعيرة نارية اتجاههم اصابت احدهم في مقتل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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