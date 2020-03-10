اوضح رئيس اتحاد المهن الموسيقية الفنان د. عبد القادر سالم أن الساحة الفنية تعاني حالة فوضى كبيرة لن يتم حسمها ما لم تسعَ وزارة الثقافة لترتيب الكثير من الأمور. موضحا : (الجانب الثقافي تم الاغفال عنه بعد الثورة لأنه لم يتم تفعيل قوانين حاسمة، لذلك هناك فوضى كبيرة في الساحة كل شخص يفعل ما يحلو له حتى تظهر قوانين جديدة بحسب صحيفة السوداني ، مواصلا (نأمل من وزارة الثقافة ترتيب الوسط عبر قوانين يتم من خلالها ضبط الانفلات والفوضى التي تضج بها الساحة الآن). Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد المهن الموسيقية: نأمل من وزارة الثقافة تفعيل القوانين لضبط الساحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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