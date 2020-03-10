تفاصيل حول مقتل غسال عربات طعنا وسط السوق العربي

كشف غسال عربات تفاصيل مثيرة حول محاكمة شاب بتهمة قتل غسال عربات بالسوق العربي وسط الخرطوم، حيث افاد عند مثوله امام محكمة جنايات الخرطوم شمال امس، برئاسة مولانا اسامة حسن، بوصفه شاهد اتهام بانه يعرف المتهم المجني عليه في السوق مشيرا انه كان معه المرحوم والمتهم وثلاثة آخرون، وفي الاثناء قدم صبي صغير للمجني عليه وقال له: انا عندي معاك مشكلة، وتدخل المتهم وقال للمرحوم “دا ولد حلتي” وقام الصبي بضرب المرحوم ةبيده في صدره، واضاف الشاهد انه حدث اشتباك بين المتهم والمجني عليه وتم فضه.

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واسترسل الشاهد بحسب صحيفة المجهر انه ذهب مع المتهم وآخرين بالقرب من نفق جامعة السودان وعندما التقى المرحوم والمتهم مرة اخرى قام المتهم بضرب المرحوم الامر الذي دفع الاخير لضرب الاول بـ “قزازة” عاى رأسه مما تسبب في اغمائه، ولفت الشاهد للمحكمة عندما افاق المتهم من حالة الاغماء هناك شاب اعطى المتهم سكينا وارشده على موقع المجنى عليه وسدد له طعنات في منطقة الصدر وسقط المجني عليه ارضا، وتم ابلاغ الشرطة، وفور تلقي الشرطة البلاغ اسرعت لمسرح الحادث وتم القبض على المتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)