طالب هندسة سوداني يتنبأ بحادثة محاولة اغتيال حمدوك ليلة الجريمة.!

الخليج 365 : تداول رواد التواصل الاجتماعي على نحو واسع تغريدة نشرها شاب سوداني على تويتر قبل يوم من تنفيذ العملية الارهابية التى استهدفت رئيس الحكومة الانتقالية في الخرطوم تحدثت التغريدة عن انقلاب قادم على الحكومة .

ووفق متابعة موقع المشهد السوداني نشر حساب الشاب “حوكوماا” ان غدا الاثنين سيحدث انقلابا محدد ساعة الحدوث السابعة والنصف صباحا حيث قال “بكرا في انقلاب 7:30 ”

المشهد السوداني راجع حساب الشاب واتضح انه طالب هندسة سوداني يدعى محمد المرضي وله توجه رياضي كروي ولايوجد منشورات سابقة سياسية به عدا بعض الانتقادات على الوضع بنكات سياسية ومثلا في 3 يناير قال بتغريدة “تراخي الشرطة و السماح للانفلات الامني نظرية مجربة مع مرسي اوصلت السيسي للحكم” . المادة السابقة التفاصيل الكاملة لإختلاف ابياه والهلال

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