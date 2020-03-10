التفاصيل الكاملة لإختلاف ابياه والهلال

الخليج 365 : استطاعتالموقع ان يكشف النقاب عن المفاوضات التي جرت بين الهلال السوداني ومدرب غانا كواسي ابياه والتي توقفت بسبب اختلاف الطرفين وتفيد المتابعات الدقيقة أن رئيس الهلال اختلف مع الغاني في نقطة مهمة وهي المساعدين حيث طالب الغاني بان يكون لديه طاقم كامل من غانا وهو ما يرفضه الهلال وتفيد المتابعات أن الباب لم يقفل وان هناك تواصل بين الطرفين يتوقع أن يصل الهلال وابياه لاتفاق في اي وقت.

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