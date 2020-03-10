مطالب بمؤتمر لحل مشاكل الزراعة

الخليج 365 :

طالب مزارعين بالقطاع المطري والمروي اللجنة العليا لادارة الأزمة الاقتصادية التي كونت مؤخراً برئاسة الفريق حميدتي الاهتمام بالقطاع الزراعي خاصة أن المشاريع المروية في بداية حصاد محصول القمح، مناشدين بتوفير الجازولين الكافي للحصاد وتوفير كميات مقدرة من الخيش وكل معينات الحصاد، لافتين لارتفاع اسعار الخيش بجانب عدم توفره بالمكيات المطلوبة .

ودعا عضو الغرفة الزراعية بالقضارف حسن زروق بإقامة مؤتمر للقطاع الزراعي المطري للاستعداد للموسم الصيفي، وقال لـ (السوداني) إن مطالب المزارعين بحاجة للجلوس مع جميع شركاء الانتاج من المنتجين ووزارة الزراعة والبنك الزراعي والشركات الزراعية لمناقشة جميع مشكلات الزراعة المطرية من تمويل وتوفير المواد البترولية والتأمين الزراعي لجهة أن هنالك مشكلات واجهت المزارعين من شركات التأمين بجانب اهمية توفير المدخلات الاخرى اهمها التقاوى والمبيدات حتى تتضح الرؤية للمزارعين منذ وقت كاف وتحديد نوعية المحاصيل المطلوبة عالمياً لتسهيل التسويق .

وأشار المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل محمد عبد الرحيم لضرورة توفير الجازولين بكميات كافية لعملية الحصاد والترحيل وتبدأ في منتصف مارس الحالي بجانب اهمية توفير حاصدات بشكل يمكنها من حصاد القمح حتى لا يتعرض المحصول لعوامل الطبيعة ودرجة الحرارة التي تؤثر على القمح.

وقال لـ (السوداني) إن الموسم الصيفي السابق تعرض لمشاكل عديدة ابرزها شح الجازولين وغرق مساحات كبيرة في المشروع مما تسبب في خروجها من الموسم وتم ترحيل تلك المساحات للعروة الشتوية ولكن واجهت العروة الشتوية مشاكل في الري وشح الجازولين. وطالب اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس المجلس السيادي حتى لا تتكرر هذه المشكلات بعمل تحوطات للموسم الصيفي القادم وذلك بتوفير مطلوباته اهمها الوقود .

ودعا المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الشمالي محمد سعيد إن الموسم الزراعي الصيفي والشتوي اعترضته مشاكل عدة ابرزها شح الجازولين ومياه الري، وناشد في حديث لـ (السوداني) اللجنة الاقتصادية بالوقوف على ارض الواقع لمشاهدة الخسائر التي تعرض لها المزارعون، خاصة في الموسم الشتوي الحالي، مؤكداً أن معظم المساحات خرجت من دائرة الانتاج، واضاف أن المساحات التي زرعت تعترضها صعاب في عملية الحصاد اهمها شح الجازولين بجانب ارتفاع تكلفة الانتاج، داعيا اللجنة لاعادة النظر في سعر تركيز القمح ليتماشى مع ارتفاع تكاليف الانتاج .