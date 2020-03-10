المريخ يرصد الحوافز للاعبيه امام الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن نادي المريخ بقيادة سوداكال رصد حوافز ضخمة من اجل تحقيق الفوز على الشرطة في مباراة اليوم وسيتم تسليم اللاعبين الحوافز عقب نهاية المباراة.

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