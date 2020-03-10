ابارو يحقق (23)جوالا قمح للفدان

شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم :

حقق المزارع إبراهيم ابارو إنتاجية غير مسبوقة من القمح بلغ 23 جوالا فى الفدان الذي زرعه في القسم الشمالي الغربي بترعة ام ريوم .

وقال الدكتور بابكر حمد أحمد؛ رئيس الهيئة الاستشاريه لجمعية الجزيرة الزراعية فى تصريح لـ(سونا) – إن المساحة التى حصدت اليوم تقع داخل مشروع الجزيرة القسم الشمالي الغربي، ويمثل عينة من الحقول الإيضاحية التي نفذتها الجمعية هذا الموسم بالتعاون مع مجموعة علم الدين وجياد فى مساحة 76 فدانا بثلاثة أقسام.

وأشار إلى أن المساحات التى حققت إنتاجية عالية بفضل التقانات الزراعية السليمة وإدارة الحقول الإيضاحية عبر الخبراء والمتخصصين.

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وأكد أنه فى حالة زراعة مليون فدان من القمح فسيكتفي السودان ذاتيا، ونوه الى المساحات المزروعة من القمح داخل الدورة الزراعية وخارجها .

وأشار الى أنه أطلع مكتب وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بالإنجاز لأنه يصب في توفيرسلعة القمح الاستراتيجية عبر التوسع في تطبيق التقانات الحديثة.

المعروف أن المتوسط العالمي لإنتاج القمح العالي هو مايعادل 20 جوالا للفدان.