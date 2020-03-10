شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال الفنان الشعبي الشهير يوسف البربري إن الهدف من اختياره للجلابية المتعددة الالوان والمختلفة التفصيلات أنه اراد من خلالها الابتعاد عن التقليدية، موضحا : (ليس هناك مانع من أن نطور في جلابيتنا ما دام لدينا الإمكانية في ذلك والجميل مقبول).
وبحسب صحيفة السوداني ، أكد يوسف البربري أن هناك بعضا من أفراد فرقته (الكورس) (ينداحون) كثيرا في الرقص اي يتفاعلون معه أثناء الغناء بصورة رفضها البعض، مبينا (بسبب ذلك قمنا بمعالجة الأمر معهم بصورة اخوية من اجل الاستمرارية في الابداع لأننا نكمل بعضنا، منهم من وافق ومنهم قال (اعفوني لا استطيع)
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف البربري : اختياري لألوان الجلابية المختلفة للابتعاد عن التقليدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.