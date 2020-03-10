يوسف البربري : اختياري لألوان الجلابية المختلفة للابتعاد عن التقليدية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الفنان الشعبي الشهير يوسف البربري إن الهدف من اختياره للجلابية المتعددة الالوان والمختلفة التفصيلات أنه اراد من خلالها الابتعاد عن التقليدية، موضحا : (ليس هناك مانع من أن نطور في جلابيتنا ما دام لدينا الإمكانية في ذلك والجميل مقبول).

وبحسب صحيفة السوداني ، أكد يوسف البربري أن هناك بعضا من أفراد فرقته (الكورس) (ينداحون) كثيرا في الرقص اي يتفاعلون معه أثناء الغناء بصورة رفضها البعض، مبينا (بسبب ذلك قمنا بمعالجة الأمر معهم بصورة اخوية من اجل الاستمرارية في الابداع لأننا نكمل بعضنا، منهم من وافق ومنهم قال (اعفوني لا استطيع)