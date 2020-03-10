يسرا الباشا في أول تصريح لها تكشف عن حقيقة المهرجان النسوي لرقيص العروس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت الكوتش يسرا الباشا التي عملت على إقامة اول مهرجان نسوي لرقيص العروس بصالة سبارك ستي الشهر المنصرم ووجد المهرجان إقبالا كبيرا من قبل النساء بأعمارهن المختلفة. وقالت يسرا لـ(كوكتيل) في حوار ينشر لاحقا إن الهدف من المهرجان اعادة إحياء عادات وتقاليد متعارف عليها بشكل مبتكر وحديث. ونفت الباشا ما تداوله البعض عن الاختلاط من الجنسين الذي شهده المهرجان، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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