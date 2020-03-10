المهن الموسيقية: نأمل من وزارة الثقافة تفعيل القوانين لضبط الساحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اوضح رئيس اتحاد المهن الموسيقية الفنان د. عبد القادر سالم أن الساحة الفنية تعاني حالة فوضى كبيرة لن يتم حسمها ما لم تسعَ وزارة الثقافة لترتيب الكثير من الأمور، موضحا لـ(كوكتيل): (الجانب الثقافي تم الاغفال عنه بعد الثورة لأنه لم يتم تفعيل قوانين حاسمة، لذلك هناك فوضى كبيرة في الساحة كل شخص يفعل ما يحلو له حتى تظهر قوانين جديدة، مواصلا (نأمل من وزارة الثقافة ترتيب الوسط عبر قوانين يتم من خلالها ضبط الانفلات والفوضى التي تضج بها الساحة الآن).

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