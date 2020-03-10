شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو،ورئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك, كل علي حدة، بالقصر الجمهوري، مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل.
وأوضح الفريق أول جمال عبد المجيد مدير المخابرات الوطني في السودان، أن مدير المخابرات العامة نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلي شقيقه عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأبان عبد المجيد أن الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني اليوم ودعمها لاستقرار السودان.
وأضاف مدير المخابرات الوطني أن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المخابرات المصرية يلتقي حمدوك وحميدتي والبرهان بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.