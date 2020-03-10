غوتيريش يدين بشدة محاولة اغتيال عبد الله حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدان بشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف قافلة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بالعاصمة الخرطوم، الإثنين.
ووصف غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوجريك، هذه الهجمات بأنها “غير مقبولة، ودعا إلى محاسبة مرتكبيها”.
وشدد البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، على “تضامن الأمم المتحدة ودعمها الثابت للسودان”.
والإثنين، تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال فاشلة، إثر انفجارعبوة ناسفة استهدفت موكبه وسط الخرطوم.
وذكر التلفزيون الرسمي، أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، تحت جسر القوات المسلحة “كوبر”، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
الاناضول
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