القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من أفغانستان تنفيذا للاتفاق الموقع مع طالبان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من أفغانستان، على النحو المطلوب بموجب الاتفاق مع طالبان في العاصمة القطرية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وضعت خطط الانسحاب الأولي لقواتها من أفغانستان، لكنها رجحت ألا ينتهي العنف في البلاد، حتى بعد أن وقعت الولايات المتحدة و”طالبان” اتفاق سلام، حيث فوض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في الـ3 من مارس، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، باتخاذ قرار بدء الانسحاب الأولي الذي سيتم في غضون عشرة أيام.

إلى ذلك، وقعت الولايات المتحدة و”طالبان” يوم 29 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاق سلام، في خطوة تمهد لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وإنهاء حرب مستمرة منذ 18 عاما في دولة تعاني من ويلات العنف.

ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وينص الاتفاق على أن “تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين”، فضلا عن “إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج “طالبان” عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس”.

كما يتضمن الاتفاق رفع الولايات المتحدة العقوبات عن أعضاء “طالبان” بحلول أغسطس 2020.

وكالات