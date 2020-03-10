توقع بارتفاع درجات الحرارة بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على معدلاتها في معظم أنحاء البلاد مع طقس مشمس طوال أمس.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد بلغت 42 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وحلفا الجديدة بلغت 16 درجة، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 37 درجة وأدناها 22 درجة مئوية. السوداني

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