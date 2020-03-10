بريطانيا تؤكد على دعمها للحكومة المدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عبر السفير البريطاني بالخرطوم عن صدمته لسماع خبر الانفجار الذي لحق بموكب رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.‬⁩ ‏وقال صديق في تصريح ، الاثنين، تحدثت مع مكتب رئيس الوزراء وعلمت أن الجميع على ما يرام ولم يصب أحد في هذا الانفجار.

ووصف السفير البريطاني الحادث بالمقلق للغاية وقال يجب التحقيق فيه بشكل كامل.

وأضاف لقد أكدت هذه الحادثة من جديد الطبيعة الحساسة لهذا الانتقال والدور المحوري الذي يؤديه رئيس الوزراء.

وأكد صديق دعم المملكة المتحدة للحكومة المدنية بالكامل والتزامها بمواصلة تقديم أي دعم ممكن للمساعدة في نجاحها.

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