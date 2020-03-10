شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعربت السفارة الأمريكية بالخرطوم عن شعورها بالصدمة والحزن إزاء الهجوم على موكب رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك. وأرسلت السفارة في منشور عبر صفحتها بموقع (فيس بوك ) الاثنين 9 مارس 2020م خالص تعازيها للضحايا وأكدت مواصلتها دعم الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، وتضامنها مع الشعب السوداني.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية تؤكد مواصلة دعمها للحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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