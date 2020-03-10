محاولة اغتيال حمدوك .. قراءة في الحدث

خاص الخليج 365:

منذ ساعة اعلان تعرض السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمحاولة الاغتيال صباح الاثنين بمنطقة كوبر وادانة الفعل هى مايجمع بين معارضى ومؤيدى الرجل وهذا امر طبيعى عرف به مجتمعنا السودانى الرافض للعنف والذى لايمكن ان يقبل به أو يتعاطى معه بصورة طبيعية أى شخص يحترم نفسه وغيره .

ومع ان احدا لم يتبن المحاولة وما زال من يقف وراءها مجهولا إلا ان البعض فى وسائل التواصل الاجتماعى ذهبوا الى السخرية منها والاستهزاء بها واعتبروها تمثيلية ممجوجة سيئة الاخراج جاءت لتلميع صورة حمدوك ورفع اسهمه بعد ان انخفضت شعبيته الى الحضيض ، وتضاءلت تلك الاحلام الوردية التى رسمها الناس للرجل لحظة مجيئة وامالهم العراض فى قيادته ركب الاصلاح واذا بالفشل يحيط به من كل جانب ، ونحن هنا لا نتبنى رايا محددا فى الموضوع فقط نؤكد على ان كل شيئ فى هذا الأمر وارد ولن نستبعد فرضية معينة لكننا ندعو الى تجنيب بلادنا أى عوامل توتر واحداث لن نحتملها ولن يكون بمقدورنا القبول بها والصبر عليها ، لذا لابد ان تعى الحكومة جيدا ان مهمتها حفظ البلد ومنع انزلاقها نحو المجهول وهذا يتأتى عبر معالجة كل ما من شأنه الانحدار بالبلد نحو درك سحيق نسأل الله ان ينجيها منه.

ونحن نتحدث عن التفجير الذى استهدف السيد رئيس الوزراء نتطلع الى ان تتعامل الحكومة بشفافية تامة مع شعبها وتكشف الحقائق مجردة حتى نعرف جميعا ماذا حدث بالضبط .

وحتى يصدر تقرير لجنة التحقيق بشان الحادث فاننا نأمل ان يتم الاهتمام بمراجعة الاجراءات الأمنية بشكل اساسى وان لا تترك أى فرصة يمكن ان يتسرب منها أى خلل امنى.

جدير بالذكر ان البيان الحكومى الرسمى اشار الى ان الهجوم الارهابى استهدف موكب رئيس الوزراء أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وقال الاستاذ فيصل محمد صالح إن الموكب تعرض لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أسفل كوبري كوبر.

وأكد أن السلطات الأمنية بدأت إجراءاتها للتحقيق في الحادث ومعرفة مرتكبيه.

ونعود لنؤكد على ضرورة كشف الحقيقة للشعب كاملة غير منقوصة ليتم التصدى للشائعات وقتلها فى مهدها.