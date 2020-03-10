الدعم السريع تجفف تجار العملة وحميدتي يسلم المركزي 170 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر (السوداني الدولية) إن قوات تتبع للدعم السريع شنت حملات واسعة على تجار العملة بالسوق الموازي في أسواق العاصمة الخرطوم،مما ساهم في اختفاء “السريحة” من الشوارع العامة.

في وقت أفادت فيه معلومات (تاق بريس) أن قائد قوات الدعم السريع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس الآلية الاقتصادية العليا الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، سلَّم بنك السودان المركزي 170 مليون دولار لزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك.

وشهدت أسواق العملة تذبذباً في الأسعار عقب الحملات الأمنية، وسجل الجنيه السوداني 118 جنيهاً في مقابل الدولار.

ونفذت (السوداني الدولية) جولة عقب الحملات المكثفة التي أطلقتها شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية وأدت لضبط 70 عنصراً من تجار العملة خلال الأيام الماضية. وتأكد للصحيفة اختفاء بقية تجار العملة، خصوصاً بالسوق العربي والمنطقة المحيطة به. وشملت جولة “السوداني الدولية” جميع أماكن تواجد التجار السابقة إلا أنهم تواروا عن الأنظار تماماً، وانعدمت الصورة الاستفزازية (تلويح بالعملة) ومنادات (صرف صرف)، وتوقع مراقبون هبوط سعر الدولار بشكل متوالي خلال اليومين القادمين مع ندرة وشح في العملات الأجنبية.