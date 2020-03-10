حزب الامة: محاولة اغتيال حمدوك استهداف للأمن القومي السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

الأمانة العامة

بيان حول المحاولة الارهابية لإغتيال رئيس الوزراء.

تعرض موكب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك صباح الاثنين ٩ مارس ٢٠٢٠م إلى محاولة إرهابية لاغتياله، وهو إعتداء سافر وهمجي لا يستهدف السيد رئيس الوزراء في شخصه وإنما يستهدف الأمن القومي السوداني وارباك المشهد السياسي في البلاد برمته وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار واجهاض مساعي الدولة لاستكمال مهام الفترة الانتقالية ووضع اللبنات الأساسية لإقامة دولة الديمقراطية والحرية والسلام.

حزب الأمة القومي يحمد الله على سلامة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقيه ويتمني الشفاء العاجل للجرحى، ويدين بأشد العبارات هذا السلوك الإرهابي الذي لم تعهده البلاد والممارسة السياسية السودانية عبر تاريخها الطويل الذي اتسم بالتسامح والاعتدال والبعد عن العنف.

يطالب حزب الأمة القومي السلطات الأمنية لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة فورا، ووضع الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة الداعمين له قولا وفعلا.

كما يناشد الحزب وسائل الإعلام أن تطلع بدورها في ترسيخ مبادئ التسامح والاعتدال كسلطة رابعة شريكة في بناء التحول الديمقراطي المنشود.

ام درمان – دار الأمـــة