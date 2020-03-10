النائب العام: الإجراءات والتحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مستمرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد النائب العام تاج السر علي الحبر أنّ الإجراءات والتحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مستمرّة بجانب استنفار الأجهزة الأمنية كافة. وقال الحبر في تصريحاتٍ اليوم”الثلاثاء” إنّ الرؤية المفصلية بشأن محاولة حادثة الاغتيال ستتضح بعد اكتمال التحريات كافة. وأضاف”لم نصل لأيّ معلومات في الوقت الحالي تفيد بتورّط جهات أو مجموعات بعينها”. Advertisements وتابع” من الصعب في هذه المرحلة الإفصاح عن أيّ معلوماتٍ بشأن محاولة اغتيال حمدوك”. وأوضح أنّ التحريات لم تسفر عن أيّ معلوماتٍ. وكشف الحبر عن تدوين بلاغاتٍ سابقة لخلايا إرهابية ربما يكونوا متورّطين فيها عناصر أجنبية.

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