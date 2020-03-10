أسعار الدولار تربك تجار العملة بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني تراجعاً جديداً يوم الاثنين وصباح الثلاثاء وسط ارتباك شديد وسط تجار العملة الذين يخشون الخسائر بعد الهبوط المفاجئ في الأسعار. . وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن أسعار العملات تراجعت نسبياً مما سيؤدي إلى خسائر تطال صغار التجار الذين قاموا بشراء العملات بأسعار مرتفعة في الأيام الماضية إنتظاراً لمزيد من الصعود.

وتم تداول الدولار بـ (113) جنيه، الريال السعودي (29) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (31) جنيهاً، اليورو (122) جنيه، الجنيه الاسترليني (140) جنيه، الريال القطري (30) جنيه، الجنيه المصري (6.90) جنيه.

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