التجمع الاتحادي: محاولة اغتيال حمدوك تحمل رسالة إلى جموع الشعب السوداني...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال التجمع الإتحادي إن حادثة-محاولة اغتيال رئيس الوزراء- تمثل جرس إنذار لحكومة الفترة الانتقالية لتباطئها في تفكيك بنية النظام البائد وذلك عبر اعادة النظر في هيكل المؤسسة الأمنية والحيلولة دون نفاذ المتربصين.
و اضاف في بيان تحصلت (السوداني) على نسخة منه انها ايضا تمثل لفت نظر لقوى الثورة في أن تُعلي من شأن وحدتها التي تمثل مكمن القوة والقدرة على التصدي.
و اشار الى ان الحادثة تحمل رسالة إلى جموع الشعب السوداني لا سيما لجان المقاومة أن : ضموا الصفوف و كونوا على قلب رجل واحد من أجل حماية الثورة و شعاراتها.
السوداني
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