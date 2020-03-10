(الأرصاد) تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على معدلاتها في معظم أنحاء البلاد مع طقس مشمس طوال أمس.

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وبحسب صحيفو السوداني ، أشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد بلغت 42 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وحلفا الجديدة بلغت 16 درجة، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 37 درجة وأدناها 22 درجة مئوية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )