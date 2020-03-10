مدير المخابرات المصري في الخرطوم للتضامن مع حمدوك

أكدت مصر وقوفها الكامل مع السودان لمواجهة المحاولة الارهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء ودعمها لاستقرار السودان، وبعثت بمدير مخابراتها العامة المصري اللواء عباس كامل الى الخرطوم اليوم بعد الحادثة مباشرة في زيارة التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل على حدا بالقصر الجمهوري.

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وأوضح الفريق أول جمال عبد المجيد، مدير المخابرات الوطني بحسب صحيفة المجهر، أن مدير المخابرات العامة نقل رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأبان عبد المجديد أن الرسالة اكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والاشقاء في السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)