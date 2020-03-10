خطة إسعافية لمجابهة فصل الصيف بولاية البحر الأحمر

التاريخ: 10-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة كشف والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج عن موافقة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك وتوجيهه لجهات الاختصاص بتوريد وتركيب عشرة مولدات ( MAN) الألمانية بطاقة إجمالية تبلغ (88) ميغاواط تعمل بالوقود التشغيلي (الفيرنس). وقال الوالي إن وزارة المالية الاتحادية تؤمن دفع المقدم بجانب الاقساط المتفق عليها، وكشف عن توريد وتركيب محطتي تحلية مياه. Advertisements وفي إطار خطة الولاية الإسعافية لمجابهة فصل الصيف أشار إلى أنه سيتم تأهيل مصدر آبار خور أربعات بتوريد وتركيب (36) مضخة تعمل بنظام الطاقة (المزدوجة) الشمسية والتوليد بالديزل بحسب صحيفة السوداني . وشكر الوالي رئيس الوزراء لتفهمه لوضعية الولاية خلال فصل الصيف والعمل على التمييز الإيجابي للولاية فيما يتعلق بقضايا المياه والكهرباء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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