والي الخرطوم يلمح لوجود بصمات خارجية في المحاولة الفاشلة

التاريخ: 10-مارس-2020
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كشف والي الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون حماد، ان موكب حمدوك تعرض لمحاولة تفجير عن بعد، واكد ان لدى السلطات مشتبها فيهم.
ونقلت مصادر بحسب صحيفة الصيحة تصريحات للوالي من مكان الحدث، المح فيها لوجود بصمات خارجية في المحاولة الفاشلة؟، واعتبر انها المرة الاولى في تاريخ السودان التي يستهدف فيها مسؤول سوداني رفيع بعملية كهذه، وهو اسلوب دخيل وغير معروف في الساحة السياسية السودانية، ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن المحاولة الفاشلة.
وقوبل الحدث بحالة استنكار شعبية واسعة، باعتبار ان العملية مستهجنة وغريبة على سلوك وثقافة الشعب السوداني
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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