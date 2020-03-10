تداول نشطاء على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مقطع فيديو لأفراد من قوات الدعم السريع وهم يحفزون فتاة بأموال طائلة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة من خلال المقطع وهي تهتف بعبارات تمدح وتمجد من خلالها قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع.
وقال ناشطون قاموا بنشر الفيديو أن هتاف الفتاة كان أثناء تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع بالكلية الحربية تحت شعار (صفاً واحداً كالنيل).
وهتفت الفتاة التي حظيت بأموال طائلة (شكراً يا ود حمدان سودانا بيك في آمان.. أولادك ديل فراس حمونا في الميدان) وقد تفاعل الحاضرون من المدرجات مع الفتاة بترديد عبارة “شكراً” وتفاعل النسوة الحاضرات بإطلاق الزغاريد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يرمون أموال طائلة على رأس فتاة هتفت لقائدهم (شكراً يا ود حمدان سودانا بيك في آمان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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