مبارك الفاضل يدعو الصادق المهدي لقيادة المرحلة

دعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، الامام الصادق المهدي ان يتقدم لقيادة المرحلة باعتباره اخر رئيس وزراء شرعي منتحب، مناشداً القوى السياسية والمجتمعية وقيادة القوات المسلحة للتوافق حول ميثاق يتضمن برنامج وآليات لادارة الفترة الانتقالية منعا لانزلاق البلاد في اتون العنف و العنف المضاد.

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و قال مبارك بحسب صحيفة السوداني الإلكترونية ، إن حزبه ظل ينبه قوى الحرية و التغيير للتحديات التي تواجه و تتطلب وحدة الصف ولكن لا حياة لمن تنادي، في وقت ادان فيه محاولة التفجير التي تعرض لها موكب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، موضحاً ان العنف السياسي في البلاد مصدره التطرف يمينا ويسارا فلا بد من العمل على وقف الاستقطاب العقدي اليساري واليميني ووضع حد لمن يريد ان يجر البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )