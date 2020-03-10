(الإسكان): نستهدف تمليك منازل لـ(3) آلاف مواطن

وقف والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد بساحة الحرية بالخرطوم على سير إجراءات المرحلة الثانية لبرنامج السكن الشعبي التي بدأت أمس وتستمر حتى منتصف أبريل القادم، كما تشمل النظر في طلبات المتقدمين لامتلاك مشاريع إنتاجية وطلبات أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وقال مدير الإسكان إن المرحلة الثانية موزعة على عدد من المراحل أهمها تكملة إجراءات أسماء المستحقين التي تم الإعلان عنها في الصحف اليومية وسداد المقدم بحسب صحيفة السوداني .

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وأضاف”أما الطلبات الجديدة فسينظر فيها وفق شروط صندوق الإسكان في شهر سبتمبر القادم”، وقال إن الولاية تستهدف تمليك 3 آلاف مواطن منازل ضمن المرحلة الثانية، وكشف عن توجيهات لوالي ولاية الخرطوم بتخصيص 10 آلاف قطعة سكنية باسم الصندوق ليتم تشييدها بداية من الشهر القادم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )