إقالات وتعيينات في صحة الخرطوم

اعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تعديلات ادارية جديدة، وأصدر مدير عام الوزارة د. الفاتح عثمان فتح الرحمن، قرارات باعفاء د. اسماعيل صالح من منصبه كمدير للمؤسسات العلاجية الخاصة، وتكليف د. عدلي عوض فضل السيد بدلاً عنه، وتم اعفاء رفعت محمد عبد الوهاب من منصبه كمدير عام للادارة العامة لتنمية الموارد البشرية والمالية، وتكليف بدر الدين البشرى ليقوم بمهام الادارة بدلاً عنه.

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كما اصدر المدير العام بحسب صحيفة آخر لحظة، قراراً بتكليف د. جواهر محمد عبد الرحمن بمهام مدير الادارة العامة لتعزيز الصحة، بدلاً عن د. خالد فيري الذي تم تعيينه مديراً للادارة العامة للطب الوقائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)