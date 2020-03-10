واشنطن تطالب الخرطوم بتنقية النظام المالي من شبهات غسل الأموال

التاريخ: 10-مارس-2020
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طالب مساعد وزير الخزانة الأمريكي بضرورة تنقية النظام المالي في السودان من أي شبهات لغسل الأموال إلى جانب تحويلات الأرصدة عبر الموبايل التي تفتقر للرقابة الكافية.
وقال إن أي تعامــل مع المصــارف الامریكیة یتطلب التــزاما بقــدر عــال من معایــیر الحوكمة.
و اقــترح على محافظ بنك السودان المركزي وممــثلین من المصــارف السودانية زیارة بعض المصــارف الامریكیة والتحدث إليهم مباشــرة.
وأكد المسؤول الأمريكي طبقا لبيان صادر عن بنك السودان المركزي أمس ضــرورة تحصــین تحــویلات الأرصــدة إضافة لفرص الاستفادة من التقانات الأمریكیة في تنمیة الاقتصــاد السوداني.
وبحسب صحيفة السوداني طالب مساعد وزير الخزانة الأمريكي بإیجــاد مساحة استثماریة تكون جــاذبة للشراكات والمشروعات الأمریكیة خاصةً في مجالات النفــط والذھب .
من جانبه طالب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم بأھمیــة تسـریع فتح قنــوات المراســلات المصــرفیة الخــارجیة لاستــلام التحــویلات والاستثمارات وتعــزیز التجــارة الخارجية خــاصة استعادة ســوق الصــادر الأوروبي والذي يعد أكبر الشــركاء التجاريين قبل الحظــر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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