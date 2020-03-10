التاريخ: 10-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة علمت مصادر مطلعة، بأن أفراداً من بعثة (يونيسفا) لحفظ السلام سيصلون تباعاً اليوم إلى مطار كادقلي بولاية جنوب كردفان قادمون من إحدى الدول الأفريقية. Advertisements وأكدت المصادر بحسب صحيفة آخر لحظة، وضع السلطات المعنية كافة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية لإتخاذ الإجراءات الضرورية لفحص الإصابة بفيروس “كورونا”. وأشارت المصادر إلى جاهزية مطار كادقلي لاستقبال أفراد البعثة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات صحية لاستقبال أفراد تابعين لبعثة (يونيسفا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.