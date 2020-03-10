قتلى وجرحى في أحداث دامية بجنوب دارفور

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ارتفع عدد القتلى في الأحداث التي شهدتها منطقة حجير تونو بمحلية بليل بولاية جنوب دارفوزر إلى ان “12” قتيلاً سقطوا اثر احتكاكات واشتباكات مسلحة بين مواطنين من سكان المنطقة، وطالب اسر الضحايا واهالي المنطقة من الذين استلموا جثامين القتلى من مشرحة مستشفى نيالا التعليمي وحملوها الى امانة حكومة الولاية امس في موكب مهيب، طالبوا بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وجمع السلاح المنتشر.

وقال والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمود لدى مخاطبته اسر القتلى والجرحى المحتجين من داخل امانة الحكومة بحسب صحيفة آخر لحظة، مساء أمس ان احد الجناة قام بتسليم نفسه للشرطةبعد ارتكاب الجريمة، مؤكداً ان حكومة الولاية ارسلت تعزيزات امنية قوامها عشرون عربة من الشرطة والدعم السريع والقوات المسلحة الى المنطقة لبسط الامن والاستقرار في المنطقة، والقبض على الجناة، ووعد بملاحقة كل الجناة والقبض عليهم وتحقيق العدالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)