النائب العام يدلي بتصريحات جديدة عن محاولة اغتيال حمدوك

التاريخ: 10-مارس-2020 فى : أخبار 25 مشاهدة أكّد النائب العام تاج السر علي الحبر أنّ الإجراءات والتحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مستمرّة بجانب استنفار الأجهزة الأمنية كافة. وقال الحبر في تصريحاتٍ اليوم”الثلاثاء” إنّ الرؤية المفصلية بشأن محاولة حادثة الاغتيال ستتضح بعد اكتمال التحريات كافة. Advertisements وأضاف”لم نصل لأيّ معلومات في الوقت الحالي تفيد بتورّط جهات أو مجموعات بعينها”. وتابع” من الصعب في هذه المرحلة الإفصاح عن أيّ معلوماتٍ بشأن محاولة اغتيال حمدوك”. وبحسب صحيفة الصيحة، أوضح أنّ التحريات لم تسفر عن أيّ معلوماتٍ ، وكشف الحبر عن تدوين بلاغاتٍ سابقة لخلايا إرهابية ربما يكونوا متورّطين فيها عناصر أجنبية. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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