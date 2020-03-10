التجمع الاتحادي: الحادثة جرس إنذار للحكومة و لفت نظر لقوى الثور

قال التجمع الإتحادي إن حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء- تمثل جرس إنذار لحكومة الفترة الانتقالية لتباطئها في تفكيك بنية النظام البائد وذلك عبر اعادة النظر في هيكل المؤسسة الأمنية والحيلولة دون نفاذ المتربصين.

و اضاف في بيان انها ايضا تمثل لفت نظر لقوى الثورة في أن تُعلي من شأن وحدتها التي تمثل مكمن القوة والقدرة على التصدي بحسب صحيفة السوداني الإلكترونية .

Advertisements

و اشار الى ان الحادثة تحمل رسالة إلى جموع الشعب السوداني لا سيما لجان المقاومة أن : ضموا الصفوف و كونوا على قلب رجل واحد من أجل حماية الثورة و شعاراتها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )