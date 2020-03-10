بالفيديو : محلل سوداني يتهم النظام المخلوع بارتكاب جريمة محاولة اغتيال حمدوك الإرهابية

تستمر تداعيات المحاولة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إذ أكد النائب العام أن الهجوم خطط له بشكل احترافي، وأن أجهزة الدولة تعمل على تحديد ملابساته والمسئولين عنه.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني محمد الأمين، أن النظام السابق يقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح الإثنين، وذلك من أجل تقويض ثورة السودان.

وقال “الأمين” في تصريحات لـقناة”الغد”، إن هناك معركة تكسير عظام الآن بين النظام السابق والدولة الجديدة ممثلة في الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك، وهي المعركة التي طالت شتى مناحي الحياة الاقتصادية، ولحقها افتعال أزمات بشأن الكهرباء والوقود والخبز.

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هذا ونددت الأحزاب السودانية بالحادث واعتبرته محاولة لتقويض الثورة السودانية، كما أدانت دول عربية وأجنبية الحادث وأكدت تضامنها مع السودان…

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)