احتجاز موظفين داخل مكاتب وزارة التعليم العالي

التاريخ: 10-مارس-2020
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قامت مجموعة من طلاب الدبلومات بالكلية التقنية بجامعة الخرطوم باحتجاز العاملين بوزارة التعليم العالي داخل مكاتب الوزارة ومنعهم من المغادرة بما فيهم اعضاء اللجان العلمية واساتذة جامعات والزائرين للوزارة، وذلك على خلفية مطالب رفعها هؤلاء الطلاب تنادي بترفيع درجة الدبلوم الى درجة البكالوريوس بالجامعة وتحسين البيئة الجامعية.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، فقد استنكر العاملين بالوزارة الطريقة التي سلكها واتخذها الطلاب في سبيل توصيل قضيتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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