عناوين الصحف السياسية السودانيةالصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال”حمدوك”

مساعد وزير الخزانة الأمريكي للتيّار”: حمدوك وحكومته رجال شجعان وعظماء

مجلس الأمن والدفاع يجتمع..ردود أفعال دولية ومحلية واسعة

الجريدة

محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء

مساعد الخزانة الأمريكية يوصي المركزي بتنقية النظام المالي من أيّ شبهات

مقتل”10″ أشخاص في اشتباكات مسلّحة بجنوب دارفور

أخبار اليوم

«أخبار اليوم» تصدر عدداً خاصاً حول المحاولة الإرهابية لإغتيال حمدوك.

إدانات أمريكية وأوربية وأممية وعربية للمحاولة و«أخبار اليوم» ترصد أول تغريدة لحمدوك وتنشر مقالا لزوجته.

«أخبار اليوم» تنشر بيانات مجلس الوزراء والناطق باسم الحكومة والشرطة والنائب العام وقوي سياسية حول المحاولة الفاشلة.

رئيس التحرير يكتب (نقطة نظام) : كلمات من أجل الوطن والحقيقة على هامش محاولة إغتيال رئيس الوزراء الفاشلة والمرفوضة.

الوطن

(الوطن) تنشر تفاصيل محاولة اغتيال حمدوك وتنديد إقليمي ودولي بالحادثة

الخزانة الأمريكية: التعاون مع السودان رهين بالحوكمة

أمريكا: نقف مع الحكومة

دكتورة منى عبد الله زوجة “حمدوك” تكتب ما بعد الحادثة .. لا شيء يضعف العزيمة

آخر لحظة

تفاصيل العملية الغادرة

إجراءات عاجلة لتأمين قيادات الدولة

استنكار دولي والحكومة تستعين بأصدقاء بشأن الحادثة

تشديد أمني على سجن البشير

واشنطن ولندن تشعران بصدمة لانفجار موكب حمدوك

(12) قتيلاً فى أحداث دامية بجنوب دارفور

احتجاز موظفين داخل مكاتب وزارة التعليم العالي

صوت الأمة

نجاة رئيس الوزراء من محاولة اغتيال وردود افعال محلية ودولية

المهدي: الحادثة ستزيد حمدوك تأييدالمواصلة المشوار الوطني

حمدوك: (روحي ليست أعظم من أرواح شهداء الثورة

صوت الأمة تكشف عن توقف حصص الدقيق في عدد من المدن

طلاب دبلومات بجامعة الخرطوم يحتجزون العاملين بوزارة التعليم العالي

النيل الدولية

محاولة فاشلة لاغتيال حمدوك والعالم يندد

الأمم المتحدة تدين الهجوم على حمدوك وتدعو لتحقيق عاجل

السفارة الامريكية تعلن دعمها للحكومة الانتقالية ضد الهجوم الارهابي

وزير المالية يكشف حقيقة مساءلته والتحقيق معه في قضية شركة الفاخر

مصرع وجرح 17 مواطنا بمحلية بليلة بجنوب دارفور

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السوداني

“السوداني” تتحصّل على أدّق المعلومات بشأن محاولة اغتيال حمدوك

الشرطة تكشف نوعية المتفجّرات وهوية مالك السبارة الـ”أكسنت”

اعتقالات لناشطين على”فيسبوك” وملاحقة مختفين

تمديد المفاوضات بجوبا لمدة شهر

“الإسكان”: نستهدف تمليك منازل لـ”3″ آلاف مواطن

وزيرة تدعو لتوجيه العمل الطوعي لخدمة المجتمع

احتجاز موظفين داخل مكاتب وزارة التعليم العالي

الانتباهة

محاولة فاشلة لاغتيال الثورة

نجاة رئيس الوزراء من محاولة اغتيال وتوقيف أفراد بموقع الحادث

ياسر العطا للانتباهة”: “قد يكون إسلاميو الخارج وراء المحاولة”

الشرطة: العمل الإرهابي استهدف حمدوك وإعلان حالة الاستنفار القصوى

العثور على طلقة”قرنوف” بموقع الحادثة وثقوب بفعل الرصاص على سيارة حمدوك

منى عبد الله: حمدوك يقدم على أشياء يجبن أكثر الناس شجاعةً عنها

مدير المخابرات المصرية في الخرطوم

السوداني الدولية

غضب شعبي غير مسبوق لاستهداف حمدوك

“السوداني الدولية” تروي اللحظات الأخيرة لمحاولة الاغتيال

القبض على أجنبيين اثنين والسلطات الأمنية تباشر التحقيقات

الشرطة تكشف عن مخطط إرهابي وإدانات دولية وإقليمية

الهلال في أفضل”حالة” ينازل الخيّالة

الصيحة

رغم الإرهاب..تمضي الثورة

سائق التشريفة للصيحة”: عند الانفجار غيّرت مسار الموكب

محاولة اغتيال حمدوك..يوم الخرطوم العاصف

الشرطة تشكّل غرفة أزمة وتعلن حالة الاستنفار

مجلس الأمن والدفاع: تحرّ فوري في محاولة اغتيال حمدوك

ردود أفعال محلية ودولية واسعة للمحاولة الفاشلة

وفد الخزانة: التعامل مع المصارف الأمريكية يتطلّب التزامًا عاليًا بمعايير الحوكمة

اليوم التالي

محاولة لاغتيال حمدوك وإجراءات لتأمين قيادات الدولة

وفد التفاوض في جوبا يدينا المحاولة الإرهابية

النيابة العامة :بدء التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

استنكار دولي وإقليمي لمحاولة فاشله

الدار

تعرض موكب حمدوك لتفجير ونجاته من محاولة اغتيال

الشرطة: تعرض الموكب الى هجوم ارهابي لم يصب رئيس الوزراء بأذى وإصابة شرطي

بيان مجلس الوزراء: حمدوك بخير بمكتبه ويمارس عمله

بيان من المؤتمر الوطني: ندين ما حدث للسيد رئيس الوزراء

(الدار) تلتقي بالشرطي الناجي وتخرج بتفاصيل مثيرة

اليوم لطلاب الشهادة الثانوية امتحان الفيزياء

قناة الملاعب

شداديتقدم بمقترح تعديل مادة في لائحة الممتاز

رسمياً مباراة المنتخب وغانا باستاد الهلال يوم 31 مارس 2020م الساعة التاسعة مساء.

اتحاد الكرة يجدد التعاقد مع مديرين إداريين بالمنتخبات

إعلان قائمة المنتخب الأول لمواجهة توغوومباراتي غانا

ياسين حامد أول لاعب من الدوريات الأوروبية ينضم إلى صقور الجديان

الهلال الأبيض ينتصر على الأهلي الخرطوم بثلاثة أهداف باستاد الأبيض

الهلال العاصمي يستضيف الهلال الفاشر باستاد الهلال مساء اليوم

الشرطة القضارف تستضيف المريخ العاصمي باستاد القضارف عصر اليوم

المريخ الفاشر يلتقي حي الوادي نيالا عصر اليوم باستاد الفاشر

الرابطة كوستي تستضيف حي العرب بورتسودان عصر اليوم باستاد كوستي